Cadieux discute a fine partita col suo omologo 30.05.2026

Anche se la semifinale di Coppa del Mondo tra Svizzera e Norvegia è già stata decisa da tempo, gli animi si accendono negli ultimi secondi e i due allenatori si scontrano in panchina.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te La nazionale svizzera vince nettamente la semifinale del Campionato del Mondo contro la Norvegia per 6:0 e accede alla finale per la terza volta consecutiva.

Nonostante il punteggio netto, i norvegesi continuano a fare interventi al limite fino all'ultimo secondo. Questo infastidisce enormemente l'allenatore della nazionale Cadieux.

Alla sirena finale, il capo allenatore della Svizzera affronta la sua controparte e dà il benservito alla panchina norvegese. Mostra di più

La squadra svizzera di hockey su ghiaccio non lascia nulla al caso nella semifinale del Campionato del Mondo e si dimostra all'altezza del ruolo di favorita per tutta la durata della partita.

Il gol di Damien Riat al 37° minuto ha portato il risultato sul 4:0, mettendo al sicuro l'esito finale. Tuttavia, gli sfavoriti norvegesi non si sono arresi e non hanno concesso nulla ai padroni di casa fino al fischio conclusivo.

Mentre i tifosi svizzeri festeggiano la vittoria nella fase finale con il punteggio di 6:0 e creano un'atmosfera da pelle d'oca, le cose rimangono velenose sul ghiaccio.

Pius Suter e l'avversario Michael Brandsegg-Nygard hanno molto da dirsi nei minuti finali, devono essere separati e vengono entrambi mandati sulla panchina dei «cattivi».

Poco dopo, Tinus Koblar decide di finire un altro duro check a due secondi dal fischio conclusivo. Nino Niederreiter e i suoi compagni di linea non lo sopportano e ne dicono di tutti i colori al norvegese.

Cadieux si scontra con la panchina della Norvegia

Ma non è tutto. Le cose si scaldano anche in panchina. Il comportamento dei norvegesi fa arrabbiare Jan Cadieux a tal punto che l'allenatore della nazionale fa un gestaccio all'avversario e agita le braccia all'impazzata. L'allenatore della Norvegia, Petter Thoresen, replica a gran voce.

Nella zona mista, Cadieux dichiara: «Avete perso 0:6 e domani giochiamo la finale. Questo non è rispetto. C'è una mancanza di classe quando si gioca sporco negli ultimi cinque minuti di una partita come questa».

Thoresen commenta le parole del mister svizzero a 20 Minuten: «Non gli è piaciuto lo scontro all'ultimo secondo. Si è arrabbiato e ha indicato il tabellone. Poi gli ho detto e segnalato che doveva smettere di parlare. Questo lo ha fatto arrabbiare ancora di più». Ma l'allenatore della Norvegia assicura: «Certo che gli stringerò la mano».