Anche se la semifinale di Coppa del Mondo tra Svizzera e Norvegia è già stata decisa da tempo, gli animi si accendono negli ultimi secondi e i due allenatori si scontrano in panchina.
Hai fretta? blue News riassume per te
- La nazionale svizzera vince nettamente la semifinale del Campionato del Mondo contro la Norvegia per 6:0 e accede alla finale per la terza volta consecutiva.
- Nonostante il punteggio netto, i norvegesi continuano a fare interventi al limite fino all'ultimo secondo. Questo infastidisce enormemente l'allenatore della nazionale Cadieux.
- Alla sirena finale, il capo allenatore della Svizzera affronta la sua controparte e dà il benservito alla panchina norvegese.
La squadra svizzera di hockey su ghiaccio non lascia nulla al caso nella semifinale del Campionato del Mondo e si dimostra all'altezza del ruolo di favorita per tutta la durata della partita.
Il gol di Damien Riat al 37° minuto ha portato il risultato sul 4:0, mettendo al sicuro l'esito finale. Tuttavia, gli sfavoriti norvegesi non si sono arresi e non hanno concesso nulla ai padroni di casa fino al fischio conclusivo.
Mentre i tifosi svizzeri festeggiano la vittoria nella fase finale con il punteggio di 6:0 e creano un'atmosfera da pelle d'oca, le cose rimangono velenose sul ghiaccio.
Pius Suter e l'avversario Michael Brandsegg-Nygard hanno molto da dirsi nei minuti finali, devono essere separati e vengono entrambi mandati sulla panchina dei «cattivi».
Poco dopo, Tinus Koblar decide di finire un altro duro check a due secondi dal fischio conclusivo. Nino Niederreiter e i suoi compagni di linea non lo sopportano e ne dicono di tutti i colori al norvegese.
Cadieux si scontra con la panchina della Norvegia
Ma non è tutto. Le cose si scaldano anche in panchina. Il comportamento dei norvegesi fa arrabbiare Jan Cadieux a tal punto che l'allenatore della nazionale fa un gestaccio all'avversario e agita le braccia all'impazzata. L'allenatore della Norvegia, Petter Thoresen, replica a gran voce.
Nella zona mista, Cadieux dichiara: «Avete perso 0:6 e domani giochiamo la finale. Questo non è rispetto. C'è una mancanza di classe quando si gioca sporco negli ultimi cinque minuti di una partita come questa».
Thoresen commenta le parole del mister svizzero a 20 Minuten: «Non gli è piaciuto lo scontro all'ultimo secondo. Si è arrabbiato e ha indicato il tabellone. Poi gli ho detto e segnalato che doveva smettere di parlare. Questo lo ha fatto arrabbiare ancora di più». Ma l'allenatore della Norvegia assicura: «Certo che gli stringerò la mano».