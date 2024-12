Jan Kovar KEY

Lo Zugo ha annunciato di aver prolungato il contratto del proprio capitano Jan Kovar fino al 2027.

Swisstxt

Il centro, arrivato in Svizzera nel 2019, è attualmente alla sua sesta stagione con i Tori, con cui ha vinto due titoli nel 2021 e 2022. In totale il ceco ha messo a referto 254 punti (74 reti) in 273 incontri in National League.

Swisstxt