Jason Akeson Imago

Il Ginevra ha ingaggiato per la prossima stagione l'attaccante canadese Jason Akeson.

Swisstxt

Il 34enne, che ha firmato per 2 anni, ha sposato una svizzera e potrebbe ricevere il passaporto elvetico già in settembre. Attualmente milita in ICE Hockey League con la maglia dell'HC Pustertal (42 punti in 38 incontri).