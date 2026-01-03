  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Jere Innala verso il Lugano

Swisstxt

3.1.2026 - 14:13

Jere Innala
Jere Innala
Imago

Tra qualche mese i tifosi del Lugano potrebbero vedere all’opera un campione del mondo.

SwissTXT

03.01.2026, 14:13

03.01.2026, 14:22

Secondo Klaus Zaugg, i bianconeri avrebbero difatti ingaggiato l’attaccante finlandese Jere Innala in vista della prossima stagione.

Ala di ruolo, il 27enne sta attualmente disputando il suo terzo campionato con la maglia del Froelunda (96 i punti complessivamente raccolti in 146 partite di SHL), dopo una breve avventura in NHL e il titolo vinto in patria (da protagonista) con l’HPK.

Ad esso, nel palmarès, si aggiunge come detto l’oro iridato del 2022, oltre all’argento conquistato l’anno prima.

I più letti

Crans-Montana, Ganzer: «Qualcuno ha commesso un errore»
Il gerente del bar Le Constellation è già noto alla polizia, ecco perché
Il parere dell'esperto: «In questo tipo di eventi c'è una combinazione di fattori». Ecco quali
Ecco le principali controversie tra Stati Uniti e Venezuela
Primo successo in gigante per Camille Rast a Kranjska Gora

Altre notizie

Hockey. Il Winter Classic è dei Rangers

HockeyIl Winter Classic è dei Rangers

Hockey. Svizzera U20 fuori ai quarti ai Mondiali

HockeySvizzera U20 fuori ai quarti ai Mondiali

Hockey. Prima del 2026 amara per l'HCL

HockeyPrima del 2026 amara per l'HCL