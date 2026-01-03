Tra qualche mese i tifosi del Lugano potrebbero vedere all’opera un campione del mondo.
Secondo Klaus Zaugg, i bianconeri avrebbero difatti ingaggiato l’attaccante finlandese Jere Innala in vista della prossima stagione.
Ala di ruolo, il 27enne sta attualmente disputando il suo terzo campionato con la maglia del Froelunda (96 i punti complessivamente raccolti in 146 partite di SHL), dopo una breve avventura in NHL e il titolo vinto in patria (da protagonista) con l’HPK.
Ad esso, nel palmarès, si aggiunge come detto l’oro iridato del 2022, oltre all’argento conquistato l’anno prima.