Jesse Puljujärvi Imago

ala finlandese Jesse Puljujaervi.

Swisstxt

Come riportato dal Blick, l'HC Lugano avrebbe ingaggiato per la prossima stagione l’ Quarta scelta assoluta al Draft del 2016, in NHL il 27enne ha disputato 414 partite ottenendo 134 punti con le maglie di Oilers, Hurricanes, Penguins e Panthers. Attualmente è impegnato nelle finali di AHL con il Farm Team dei Cats, i Charlotte Checkers.