Dopo l’eliminazione di Tampa Bay in gara-7 dei quarti di finale della Eastern Conference per mano di Montréal, Janis Moser ha ottenuto il via libera per raggiungere la Nazionale svizzera in vista dei Mondiali casalinghi.
Il difensore 25enne si aggregherà ai compagni mercoledì 13 maggio, ovvero due giorni prima dell’esordio con gli Stati Uniti in quel di Zurigo.
«Con le pesanti assenze di Andrea Glauser, Michael Fora e Jonas Siegenthaler, JJ diventa una pedina ancora più preziosa per la nostra difesa», sono le parole di Lars Weibel, pubblicate sul comunicato stampa della Federazione.