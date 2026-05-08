  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In vista dei Mondiali in casa Anche JJ Moser raggiunge la Nazionale svizzera

Swisstxt

8.5.2026 - 09:29

JJ Moser
JJ Moser
KEY

Dopo l’eliminazione di Tampa Bay in gara-7 dei quarti di finale della Eastern Conference per mano di Montréal, Janis Moser ha ottenuto il via libera per raggiungere la Nazionale svizzera in vista dei Mondiali casalinghi.

SwissTXT

08.05.2026, 09:29

08.05.2026, 09:40

Il difensore 25enne si aggregherà ai compagni mercoledì 13 maggio, ovvero due giorni prima dell’esordio con gli Stati Uniti in quel di Zurigo.

«Con le pesanti assenze di Andrea Glauser, Michael Fora e Jonas Siegenthaler, JJ diventa una pedina ancora più preziosa per la nostra difesa», sono le parole di Lars Weibel, pubblicate sul comunicato stampa della Federazione.

I più letti

Chiusa l'inchiesta su Andrea Sempio: «È stato lui a uccidere Chiara Poggi, con crudeltà»
Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»
Si vende sempre meno alcol nei ristoranti? Ecco la «soluzione» di un locale di Bad Ragaz
Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista
Guida con sigaro e cellulare: multa salata per l'anziano al volante

Altre notizie

Amichevoli. La Svizzera piega la Finlandia ai rigori: Genoni decisivo

AmichevoliLa Svizzera piega la Finlandia ai rigori: Genoni decisivo

Hockey. L'HCAP rinnova i contratti di Pekar, Haefliger e Jaafri-Hayani

HockeyL'HCAP rinnova i contratti di Pekar, Haefliger e Jaafri-Hayani

Hockey. È la Adler Mannheim la quinta squadra che parteciperà alla Coppa Spengler

HockeyÈ la Adler Mannheim la quinta squadra che parteciperà alla Coppa Spengler