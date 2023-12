Joly freshfocus

Michael Joly vestirà la maglia del Lugano almeno fino al 2026.

Il club bianconero ha infatti annunciato di aver prolungato il contratto con il canadese (28 punti in 28 partite) di altre due stagioni, con opzione per una terza. «Siamo molto felici di aver trovato con lui un accordo per i prossimi inverni», ha dichiarato Domenichelli.

La Federazione svizzera di hockey ha intanto deciso di non infliggere ulteriori giornate di squalifica al numero 88, assente contro il Friborgo per una precedente bastonata a un arbitro principale, che potrà dunque scendere in pista contro l'Ajoie sabato sera.

Swisstxt