Con la nuova maglia KEY

Passato in estate dal Lugano all'Ambrì, Michael Joly ha finalmente parlato da giocatore biancoblù: «Il nuovo general manager a Lugano non mi ha voluto e me l’ha detto chiaramente, l’Ambrì invece ha dimostrato interesse e ho pensato che per me fosse la soluzione ideale».

Swisstxt

«Non sono dispiaciuto. Penso solo che non fosse troppo professionale il modo in cui è stata gestita la situazione, ma non dirò molto in merito. Ora è tempo di guardare avanti e sono entusiasta di essere qui», ha aggiunto.

Il numero 77 ha concluso così: «Qui mi sento voluto e penso che le mie caratteristiche possano aiutare la squadra».