In vista del derby Cereda prova Joly in linea con i due Landry

Swisstxt

29.9.2025 - 14:37

Allenamento Ambrì
Allenamento Ambrì
rsi.ch

Otto sconfitte consecutive possono bastare. In casa Ambrì è ora di invertire marcia, per non stabilire il nuovo record negativo dell'era Cereda.

SwissTXT

29.09.2025, 14:37

29.09.2025, 14:43

Alla vigilia del derby, in Leventina si sono viste all'opera linee ben definite, tra cui quella tutta québécoise con Joly e i fratelli Landry.

Confermato il trio Formenton-Heim-Zwerger, mentre DiDomenico (provato al fianco di Kostner e Pestoni) sembra partire in vantaggio rispetto a Petan e Tierney, con cui si giocherà probabilmente il posto.

«Finora nessuno ci ha mai veramente surclassato, ma abbiamo bisogno di dare qualcosa in più», le parole di Matte.

