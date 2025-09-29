Otto sconfitte consecutive possono bastare. In casa Ambrì è ora di invertire marcia, per non stabilire il nuovo record negativo dell'era Cereda.
Alla vigilia del derby, in Leventina si sono viste all'opera linee ben definite, tra cui quella tutta québécoise con Joly e i fratelli Landry.
Confermato il trio Formenton-Heim-Zwerger, mentre DiDomenico (provato al fianco di Kostner e Pestoni) sembra partire in vantaggio rispetto a Petan e Tierney, con cui si giocherà probabilmente il posto.
«Finora nessuno ci ha mai veramente surclassato, ma abbiamo bisogno di dare qualcosa in più», le parole di Matte.