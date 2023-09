Problema alla parte alta del corpo KEY

A tre giorni dall'esordio stagionale il Lugano ha aggiornato la situazione per quanto riguarda i giocatori ammalati o infortunati.

Joly ha un problema alla parte alta del corpo. Gli esami hanno escluso lesioni e l'evoluzione clinica sarà valutata giorno per giorno. Ruotsalainen è sulla via del recupero e dovrebbe scendere sul ghiaccio già martedì. Assenti per malattia nel derby estivo contro l'Ambrì, Schlegel, Carr e Gerber sono completamente recuperati al pari di Guerra. Sarà invece out per alcune settimane Wolf, il quale ha riportato un infortunio ad un ginocchio.

