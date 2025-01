Josi e i suoi Nashville Predators. KEY

Roman Josi ha contribuito con due assist al terzo successo consecutivo di Nashville, che ha sconfitto per 6-2 Minnesota.

Swisstxt

Il capitano dei Predators è stato premiato con la seconda stella del match.

Per quanto riguarda gli altri rossocrociati sul ghiaccio, Nico Hischier non ha inciso nella sua 500a presenza in NHL e, insieme a Timo Meier e Jonas Siegenthaler, non ha potuto evitare la sconfitta per 3-1 dei Devils contro i Flyers. Stesso destino anche per Nino Niederreiter con i Jets contro i Flames. Sconfitta pure per Kevin Fiala, autore di un assist, battuto con i suoi Kings 4-2 dai Seattle Kraken.