Roman Josi KEY

Josi è stato il grande protagonista nella sfida tra Nashville e Winnipeg.

Il difensore bernese è stato autore di una rete e due assist nel 3-2 con il quale la sua squadra si è imposta su quella dell’ex Niederreiter. Il capitano dei Predators, ottenendo per la 30a volta tre punti in un match, è quindi salito a quota 4 gol e 11 passaggi vincenti in stagione. La serata di NHL ha proposto pure un’altra grande prestazione di McDavid (1 rete e 4 assist) nell'8-2 di Edmonton su Anaheim. Per il 26enne è la nona partita della carriera con 5 punti, un record tra i giocatori in attività

Swisstxt