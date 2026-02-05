I Giochi si avvicinano, e Josi continua a macinare punti.
Con il gol e l'assist messi a referto nella sconfitta per 6-5 subita dai Predators all'overtime contro i Wild, il bernese è infatti salito a 21 punti nelle ultime 12 uscite.
E nella penultima giornata di NHL prima della pausa c'è stata gloria personale anche per Fiala (Kings), autore di 2 assist nella sconfitta per 4-2 contro i Kraken, e Kurashev (Sharks), in gol ma anche lui battuto 4-2 dagli Avalanche.
Sugli scudi infine anche Schmid, che nella vittoria per 5-2 dei Golden Knights sui Canucks è stato eletto terza stella.