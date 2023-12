El Niño abbatte i Wild e Winnipeg vola Keystone

Roman Josi ha eguagliato il record di Shea Weber quale difensore più incisivo della storia dei Predators.

Il bernese ha infatti firmato la sua 166a rete in regular season nella vittoria per 3-2 ai rigori di Nashville su Washington. E' stato da incorniciare anche il finale di 2023 di Nino Niederreiter: siglata una doppietta contro i Bruins, il rossocrociato si è ripetuto al cospetto dei Wild festeggiando una vittoria per 4-2 e la prima stella di match. A referto, ma sconfitti Nico Hischier e Kevin Fiala. I Devils hanno perso 5-2 sul ghiaccio di Boston, mentre i Kings 3-2 ai rigori da Edmonton.

