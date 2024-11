Grande gioia per Roman Josi KEY

Roman Josi ha potuto gioire nel «derby» elvetico che ha messo di fronte Nashville e Vancouver. Il difensore bernese ha ottenuto una rete e un assist ed è stato eletto prima stella del match, nel 5-3 dei suoi Preds sui Canucks.

Josi ha così raggiunto la cifra di 700 punti in regular season in carriera, frutto di 183 gol e 517 passaggi decisivi, in 928 partite.

Sull'altro fronte Pius Suter è stato impiegato per 13'19» e ha chiuso con bilancio neutro.

I Vegas Golden Knights hanno invece comunicato che il portiere Akira Schmid sarà rimandato nel farm team di AHL degli Henderson Silver Knights.

