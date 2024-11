Sbloccato

Roman Josi ha messo la sua prima firma stagionale.

Swisstxt

Il capitano dei Predators ha contribuito con una rete e un assist nel successo di Nashville per 5-2 contro i Colorado Avalanche mettendo fine a una serie di due ko di fila dei suoi. L'elvetico è stato premiato come seconda stella dell'incontro. Un altro grande protagonista di serata è stato Pius Suter. Il rossocrociato ha segnato una doppietta (prima stella del match) che è risultata decisiva nel successo per 3-2 dei Vancouver Canucks con i San Jose Sharks. Infine i Blackhawks di Kurashev hanno battuto i Kings di Fiala.

Swisstxt