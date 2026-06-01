Timo Meier: «Fa molto male. Ma doppiamo rialzarci» «È estremamente amaro. Abbiamo lottato duramente per tutto il Mondiale e ci siamo andati vicini ancora una volta. Ma sappiamo che dobbiamo segnare un gol per vincere una partita. È estremamente difficile e ci si sente in colpa.» 01.06.2026

La Nazionale svizzera di hockey si lascia sfuggire l'apice della gloria e viene battuta dalla Finlandia nella finale dei Mondiali ai tempi supplementari. La delusione è enorme. Ecco le dichiarazioni sulla medaglia d'argento

Luca Betschart Luca Betschart

Timo Meier: «Fa molto male. Ma doppiamo rialzarci»

«È estremamente amaro. Abbiamo lottato duramente per tutto il Mondiale e ci siamo andati vicini ancora una volta. Ma sappiamo che dobbiamo segnare un gol per vincere una partita. Non ci siamo riusciti nemmeno questa volta. È estremamente difficile e ci si sente in colpa».

«Ma dobbiamo rialzarci, anche se al momento è estremamente difficile. Grazie ancora ai nostri tifosi, che hanno creato una grande atmosfera. Il modo in cui ci siamo comportati come squadra ha fatto appassionare molte persone all'hockey su ghiaccio».

«La Finlandia era ben organizzata. Non siamo stati in grado di giocare il nostro hockey per 60 minuti. Poi bisognava fare un tiro al di là della linea, e non ci siamo riusciti. Non so perché, è difficile da descrivere così presto dopo la partita. Ma fa molto male».

«Tutti hanno dato tutto, per la loro famiglia, per noi come squadra. Avremmo voluto segnare quando eravamo in inferiorità numerica. Il nostro box play ha fatto un ottimo lavoro, Leo è stato di nuovo sensazionale».

«L'energia e l'euforia che siamo riusciti a generare sono state da pelle d'oca. È ancora più amaro che non siamo riusciti a vincere il titolo. Ma è così che vanno le cose».

Roman Josi, il capitano: «Non ringrazieremo mai abbastanza i tifosi. La Finlandia è una grande squadra»

«C'è un grande vuoto in questo momento. Tutti credevamo che sarebbe stato il nostro momento e che avremmo potuto farcela. Ora siamo qui con la medaglia d'argento. È una grande delusione, ci sarebbe piaciuto portarla a casa davanti ai nostri tifosi».

«Non abbiamo segnato un gol. Leo ha giocato ancora una volta in modo incredibile, come sempre. Non abbiamo giocato bene a cinque contro tre, dovevamo segnare un gol. Anche il primo periodo non è stato un granché. Poi abbiamo mostrato un buon gioco. Ma è ancora presto per fare un'analisi».

«I finlandesi sono una grande squadra. Hanno giocato meglio nel primo periodo. Ma dal secondo in poi siamo riusciti a metterli sotto pressione e abbiamo avuto alcune occasioni».

«Rimane l'incredibile atmosfera che abbiamo vissuto. Abbiamo creato un legame con la Svizzera e con i tifosi. Non dimenticheremo mai le vittorie che abbiamo potuto festeggiare insieme».

«Non ringrazieremo mai abbastanza i tifosi e la Svizzera per aver sostenuto la squadra. Si sono meritati ampiamente il titolo».

La video-intervista a Roman Josi in svizzero-tedesco:

Roman Josi, il capitano: «Non ringrazieremo mai abbastanza i tifosi. La Finlandia è una grande squadra» «C'è un grande vuoto in questo momento. Tutti credevamo che sarebbe stato il nostro momento e che avremmo potuto farcela. È una grande delusione, ci sarebbe piaciuto portarla a casa davanti ai nostri tifosi.» 01.06.2026

Jan Cadieux: «Mi fa male per questi giocatori perché penso che meritino di più»

«Ci sono molte cose che mi passano per la testa. Mi fa male e sono molto triste per i giocatori e per tutti i tifosi. Alla fine non siamo riusciti a realizzare il nostro sogno».

«I primi 30 minuti sono stati difficili. Non avevamo le gambe e la velocità che abbiamo avuto nelle ultime partite. La partita è cambiata dopo 30 minuti. Fino a quel momento, la Finlandia era migliore di noi. Alla fine, è un peccato che non abbiamo giocato con la stessa libertà di testa delle ultime partite».

«Sono molto orgoglioso dei miei giocatori e del loro atteggiamento. Non ho parole per quello che hanno fatto. E mi fa male per questi giocatori perché penso che meritino di più».

La video-intervista di Jan Cadieux in tedesco

Jan Cadieux: «Mi fa male per questi giocatori perché penso che meritino di più» «Ci sono molte cose che mi passano per la testa. Mi fa male e sono molto triste per i giocatori e per tutti i tifosi. Alla fine non siamo riusciti a realizzare il nostro sogno». 01.06.2026

Nino Niederreiter: «La caccia all'oro continua. Ma gli anni sono contati, soprattutto per me»

«Siamo stati in finale un paio di volte e non abbiamo trovato il modo di fare gol. È un'amarezza. Sono sicuro che ogni singolo giocatore voleva segnare. La volontà c'era sicuramente, abbiamo provato di tutto. Forse ci è mancata la freddezza, è difficile analizzarlo ora. C'è solo un grande vuoto in questo momento».

«Ma siamo incredibilmente grati per come il popolo svizzero ci ha incitato, per come ci ha sostenuto. È stata un'euforia meravigliosa. Naturalmente avremmo voluto vincere anche per loro. La missione dell'oro continua, non ti arrendi finché non l'hai ottenuta. Ma anche gli anni sono contati, soprattutto per me. È amaro perdere per la quinta volta».

Simon Knak: «Forse dobbiamo prendere più rischi»

«Abbiamo dato tutto e non possiamo rimproverarci nulla. Ma forse dobbiamo andare un po' più all-in e prendere più rischi in una finale».

Attilio Biasca: «Sono sicuro che prima o poi porteremo a casa la medaglia d'oro»

«Porterò questa sensazione con me in estate e l'anno prossimo daremo il massimo. Sono sicuro che prima o poi porteremo a casa la medaglia d'oro».

Lars Weibel: «La squadre non meritava altro che il titolo»

«La squadra e lo staff non meritavano altro che il titolo. Ma nonostante la delusione, non dobbiamo abbassare la testa».

Come mostra il grafico qui sotto la Svizzera ha vinto 5 medaglie d'argento negli ultimi 11 anni.