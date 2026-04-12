Nella vittoria dei Nashville Predators per 2-1 sui Minnesota Wild è tornato sul ghiaccio Josi.
Il rossocrociato, assente per infortunio nell'ultima sfida, continua così ad inseguire un posto nei playoff.
I New Jersey Devils hanno festeggiato la vittoria per 5-3 sui Detroit Red Wings grazie anche a tre assist rossocrociati. Hischier, Meier e Siegenthaler hanno infatti messo a segno un passaggio decisivo ciascuno.
Un assist pure per Suter nel successo per 5-3 dei St. Louis Blues in casa dei Chicago Blackhawks. Brutta sconfitta invece per i Jets di Niederreiter.