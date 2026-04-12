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Hockey Vittoria dei Nashville Predators sui Minnesota Wild, Josi torna sul ghiaccio

Swisstxt

12.4.2026 - 09:04

Roman Josi.
Roman Josi.
Keystone

Nella vittoria dei Nashville Predators per 2-1 sui Minnesota Wild è tornato sul ghiaccio Josi.

SwissTXT

12.04.2026, 09:04

12.04.2026, 09:34

Il rossocrociato, assente per infortunio nell'ultima sfida, continua così ad inseguire un posto nei playoff.

I New Jersey Devils hanno festeggiato la vittoria per 5-3 sui Detroit Red Wings grazie anche a tre assist rossocrociati. Hischier, Meier e Siegenthaler hanno infatti messo a segno un passaggio decisivo ciascuno.

Un assist pure per Suter nel successo per 5-3 dei St. Louis Blues in casa dei Chicago Blackhawks. Brutta sconfitta invece per i Jets di Niederreiter.

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