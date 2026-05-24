Josi sigla il suo terzo gol del match 23.05.2026

Roman Josi mostra modestia dopo aver segnato la tripletta più veloce nella storia dei Mondiali di hockey nel 9:0 della Svizzera contro l'Ungheria. Per il difensore la partita di martedì contro la Finlandia sarà un grande banco di prova.

Keystone-SDA, Luca Betschart, Andreas Lunghi SDA

«Come difensore, hai bisogno anche di un po' di fortuna per far entrare il disco, e di attaccanti che stiano davanti alla porta e te lo passino», afferma Roman Josi a proposito della sua tripletta record.

Il difensore (35 anni) ha segnato i suoi primi tre gol nella partita ai Mondiali casalinghi di hockey della Svizzera contro l'Ungheria in 4 minuti e 45 secondi.

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«Non ho mai segnato una tripletta nella NHL. Ne ho segnata una una volta a Berna, ma è stata un po' una finta. Il tiro è stato deviato, ma ho segnato lo stesso. Ma non l'ho visto in quel modo, quindi è la prima volta», sorride lo svizzero.

È stato un peccato per lui che la moglie e i due figli non abbiano potuto assistere di persona a questo momento speciale.

Se tutto fosse andato bene, sarebbero già in Svizzera, ma dato il passaporto del figlio Luca era valido solo per un mese, non hanno potuto prendere l'aereo e sono dovuti rimanere a Chicago per il momento.

Il passaporto è stato nel frattempo rinnovato, ma non arriveranno prima di domenica.

Cadieux: «È un giocatore incredibile»

Non è stata solo la prestazione di Josi a impressionare, ma anche il modo in cui gli elvetici hanno giocato la loro partita dal secondo periodo in poi.

«Come squadra, è importante avere buone abitudini, agire nel modo in cui vogliamo agire come team. Non credo che l'abbiamo fatto male», ha spiegato il bernese, capitano dei Nashville Predators dal 2017.

«Non c'è molto da dire, hanno visto la stessa cosa che ho visto io. È un giocatore incredibile, ma apprezzo ancora di più la sua personalità nello spogliatoio», ha commentato l'allenatore Jan Cadieux.

La squadra ha una domenica di riposo per trascorrere del tempo con le proprie famiglie e schiarirsi le idee dopo alcuni giorni mentalmente faticosi.

L'ultima partita del girone eliminatorio della Svizzera contro la Finlandia si svolgerà martedì sera alle 20:20. Poi si tratterà di vincere il Gruppo A: i nordici hanno ancora un record inalterato in questi Mondiali.

«Sappiamo quanto sia forte la Finlandia in questo torneo. È un grande test per noi prima dei quarti di finale per vedere a che punto siamo con il nostro gioco. Sarà molto dura», dice Josi.

Sta seguendo l'altro gruppo? «Un po'. Se possiamo, a volte guardiamo le partite nello spogliatoio». Per ora, però, non vede l'ora di rivedere la sua famiglia.

Il video dell'intervista a Josi (in svizzero tedesco):