Sono passati 266 giorni dall’ultima volta, ma Roman Josi è tornato ad assaporare la gioia di un gol. La rete del difensore elvetico non è però bastata ai Nashville Predators a evitare la sconfitta per 7-4 contro Toronto.

A brillare tra gli elvetici nella nottata è stato soprattutto Akira Schmid. Subentrato dopo il primo periodo ad Adin Hill, il bernese (terza stella) ha fermato tutti e 19 i tiri scagliati verso di lui, permettendo a Vegas di ribaltare Calgary dallo 0-2 al 4-2.

Non sono finiti sul tabellino Bichsel (vittoria 5-2), Moser (ko 3-2) e Kurashev (battuto 5-1).