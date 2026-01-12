  1. Clienti privati
NHL Roman Josi trascina i Predators alla vittoria sui Capitals

Swisstxt

12.1.2026 - 08:16

Josi
Josi
Imago

Roman Josi è stato il grande protagonista della vittoria dei suoi Predators sui Capitals, battuti 3-2.

SwissTXT

12.01.2026, 08:16

12.01.2026, 08:21

Il capitano di Nashville ha fornito gli assist per le prime due reti e firmato personalmente in powerplay il gol partita, guadagnandosi logicamente il riconoscimento di prima stella del match.

Continua invece il momento complicato dei New Jersey Devils, incappati nella quarta sconfitta consecutiva, l’ottava nelle ultime dieci partite.

Nella sconfitta per 4-3 sul ghiaccio dei Winnipeg Jets di Nino Niederreiter (autore di un assist), Nico Hischier ha firmato il suo 13o sigillo stagionale.

