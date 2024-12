Julius honka KEY

Il Rapperswil ha annunciato l’ingaggio per le prossime due stagioni del finlandese Julius Honka.

Il difensore 29enne è arrivato in Svizzera nel 2023 vestendo le maglie di Berna e Ginevra (e pure quella dell’Ambrì alla Coppa Spengler). In questa annata, in cui difende i colori del Davos, si è illustrato con 9 reti e 11 assist in 33 incontri disputati.