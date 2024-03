Festeggiano gli zurighesi freshfocus

Kloten e Ajoie hanno salvato il loro posto in National League senza passare dai playout e nemmeno dallo spareggio di promozione/relegazione.

L’Olten, unica squadra di Swiss League ad aver chiesto e ottenuto il permesso di salire di categoria insieme al Visp, proprio come i vallesani è uscito di scena in semifinale e ha dunque visto svanire il sogno promozione. In gara-7, giocata davanti al proprio pubblico, i solettesi sono stati sconfitti 5-4 dai GCK Lions, i quali affronteranno dunque lo Chaux-de-Fonds nella serie di finale che decreterà i campioni del torneo cadetto.

