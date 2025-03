Axel Simic freshfocus

L’attaccante del Kloten Axel Simic è stato punito per l’intervento sul giocatore dell’Ambrì, Miles Müller.

Swisstxt

Il verdetto della procedura contro Axel Simic ha dato ragione alle lamentele dell’Ambrì, che per voce di Luca Cereda e Paolo Duca, aveva espresso al termine della gara di ritorno del secondo turno del play-in il suo disappunto per la mancata penalità di partita ai danni del giocatore del Kloten per l’intervento su Miles Müller.

Il romando, decisivo per l’approdo degli Aviatori ai playoff, è stato sospeso per due incontri per il check alla testa del giovane biancoblù.