Lo Zurigo si è assicurato i servigi di Simon Knak per i prossimi 5 anni.

Il 23enne, 82 punti (36 gol) in 226 partite di NL con la maglia del Davos, lascerà infatti i Grigioni al termine della stagione.

Quest’anno ha inoltre disputato il suo primo Mondiale, totalizzando sei punti in 10 match nella cavalcata che ha portato la Nazionale a vincere l’argento a Stoccolma.

Il Friborgo ha annunciato di avere attivato la licenza B di Daniel Ljunggren per sopperire all’assenza per infortunio di Lucas Wallmark. Il 31enne svedese, cha ha già vestito la maglia dei Dragoni nei playoff della scorsa stagione, arriva in prestito dal Turgovia.