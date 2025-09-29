  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Simon Knak firma per 5 anni a Zurigo

Swisstxt

29.9.2025 - 11:26

Simon Knak
Simon Knak
KEY

Lo Zurigo si è assicurato i servigi di Simon Knak per i prossimi 5 anni.

SwissTXT

29.09.2025, 11:26

29.09.2025, 11:29

Il 23enne, 82 punti (36 gol) in 226 partite di NL con la maglia del Davos, lascerà infatti i Grigioni al termine della stagione.

Quest’anno ha inoltre disputato il suo primo Mondiale, totalizzando sei punti in 10 match nella cavalcata che ha portato la Nazionale a vincere l’argento a Stoccolma.

Il Friborgo ha annunciato di avere attivato la licenza B di Daniel Ljunggren per sopperire all’assenza per infortunio di Lucas Wallmark. Il 31enne svedese, cha ha già vestito la maglia dei Dragoni nei playoff della scorsa stagione, arriva in prestito dal Turgovia.

I più letti

È normale? Ecco come Trump sta infrangendo le regole senza ritegno e in pubblico
Roger Federer adolescente: la foto della sua cameretta fa il giro del web
Barbara D'Urso fra polemiche e sparate: «Ma io sono figa sopra ogni cosa»
Sub della polizia muore durante un'azione di ricerca nella Limmat
Confessioni shock di Luca Barbareschi: «Sono un maiale romantico»

Altre notizie

Hockey. Rohrer torna a Zurigo dopo aver lasciato il camp dei Montréal Canadiens

HockeyRohrer torna a Zurigo dopo aver lasciato il camp dei Montréal Canadiens

Leventinesi ultimi. Ambrì sconfitto pure a Friborgo, il Lugano espugna il Rapperswil

Leventinesi ultimiAmbrì sconfitto pure a Friborgo, il Lugano espugna il Rapperswil

Hockey. HCAP Women travolte dallo Zugo

HockeyHCAP Women travolte dallo Zugo