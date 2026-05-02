Ralph Krueger KEYSTONE

In un’intervista a CH Media Ralph Krueger ha annunciato di essere affetto dal morbo di Parkinson dal 2024.

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«La malattia è incurabile. Questo è uno dei motivi per cui mi sono ritirato dalla vita pubblica», ha spiegato il coach della Svizzera dal 1997 al 2010.

«è la prima volta che ne parlo e si tratta di un grande passo – ha spiegato il 66enne – al momento è impossibile fare delle previsioni precise sull’evoluzione della malattia, ma con lo sport i sintomi possono essere attenuati».

«Il periodo con la Nazionale rossocrociata è stato il cuore della mia carriera», ha anche detto Krueger.