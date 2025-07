Soli 14 punti in 51 partite nell'ultima stagione Imago

abbondante quadriennio trascorso a Chicago.

Swisstxt

Philipp Kurashev cercherà di riscattare una stagione anonima, condita da soli 14 punti in 51 partite, ai San Josè Sharks, squadra che gli ha offerto un anno di contratto dopo l’ Il centro bernese ha scelto la franchigia californiana per rilanciarsi, e per farlo si è ridotto sensibilmente lo stipendio, passato dai 4,5 milioni di dollari spalmati su 2 anni ai Blackhawks agli 1,2 percepiti a San Jose.