NHL L’ex Lugano Philipp Kurashev brilla contro i Devils

31.10.2025 - 08:33

Stella
Stella

Nel derby elvetico tra Sharks e Devils a brillare è stato a sorpresa Philipp Kurashev.

31.10.2025, 08:45

L’ex Lugano è stato premiato come seconda stella in virtù di una rete e un assist che hanno permesso a San Jose (penultima a Ovest) di imporsi 5-2 su New Jersey (secondo a Est).

Ha invece fatto uno «scherzetto» alla sua ex squadra Pius Suter. La sua rete (che si somma a un assist) ha mandato al supplementare il match tra i Blues e i Canucks, poi comunque vinto 4-3 da questi ultimi.

Elvetico scelto come seconda stella della partita. Un assist a testa lo hanno siglato sia Niederreiter che Fiala.

