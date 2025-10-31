Stella

Nel derby elvetico tra Sharks e Devils a brillare è stato a sorpresa Philipp Kurashev.

SwissTXT Swisstxt

L’ex Lugano è stato premiato come seconda stella in virtù di una rete e un assist che hanno permesso a San Jose (penultima a Ovest) di imporsi 5-2 su New Jersey (secondo a Est).

Ha invece fatto uno «scherzetto» alla sua ex squadra Pius Suter. La sua rete (che si somma a un assist) ha mandato al supplementare il match tra i Blues e i Canucks, poi comunque vinto 4-3 da questi ultimi.

Elvetico scelto come seconda stella della partita. Un assist a testa lo hanno siglato sia Niederreiter che Fiala.