NHL L’ex bianconero Kurashev decisivo per gli Sharks

Swisstxt

21.11.2025 - 08:49

Festeggiato dai compagni
Festeggiato dai compagni
KEY

Philipp Kurashev si è rivelato l’eroe della serata per i San Jose Sharks, guidando la squadra alla vittoria casalinga contro i Los Angeles Kings di Kevin Fiala, autore di un assist, sconfitti 4-3 all’overtime.

SwissTXT

21.11.2025, 08:49

21.11.2025, 08:55

L’ex bianconero, eletto terza stella del match, ha brillato sia nei tempi regolamentari che nella decisiva serie di shootout, portando dapprima la sua squadra sul momentaneo 3-2 e segnando poi il rigore decisivo.

Assist anche per Janis Moser nel 2-1 di Tampa Bay su Edmonton, mentre Akira Schmid ha effettuato 25 parate al successo per 4-1 di Vegas su Utah.

