Peltonen KEY

Ultimo nella scorsa National League e destinato a giocare uno spareggio poi mai disputato, l’Ajoie ha deciso di affidare la panchina di Porrentruy all’ex giocatore del Lugano Ville Peltonen.

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Il finlandese, che in Svizzera ha già diretto Losanna e Ginevra, ha firmato un contratto valido per le prossime due stagioni e potrà contare come assistenti su Petteri Nummelin (confermato) e Samuel Tilkanen (nuovo).

Nonostante un contratto valido per un campionato, Matteo Romanenghi e Marco Pedretti non rientrano invece più nei piani della società, che intende trovare con loro una soluzione consensuale.