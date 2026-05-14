Ultimo nella scorsa National League e destinato a giocare uno spareggio poi mai disputato, l’Ajoie ha deciso di affidare la panchina di Porrentruy all’ex giocatore del Lugano Ville Peltonen.
Il finlandese, che in Svizzera ha già diretto Losanna e Ginevra, ha firmato un contratto valido per le prossime due stagioni e potrà contare come assistenti su Petteri Nummelin (confermato) e Samuel Tilkanen (nuovo).
Nonostante un contratto valido per un campionato, Matteo Romanenghi e Marco Pedretti non rientrano invece più nei piani della società, che intende trovare con loro una soluzione consensuale.