Ajoie nella prima partita dopo la pausa dedicata alla Nazionale.

Coach Cereda può contare su tutti i suoi uomini per la trasferta di domani a Porrentruy, dove l'Ambrì affronterà l’ In attacco tutto sembra già deciso: Landry giocherà al centro di Kubalik e DiDomenico, mentre le altre linee, anche queste rimaneggiate rispetto alla sfida persa il 2 novembre con il Berna, saranno De Luca-Maillet-Zwerger, Pestoni-Heim-Bürgler e Grassi-Kostner-Douay. Difficile, invece, prevedere se Cereda sceglierà la soluzione Juvonen in porta più due stranieri in retrovia o Senn più tre difensori d'importazione.

