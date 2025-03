Heim autore del secondo gol Ti-Press

L'Ambrì fa valere il fattore casalingo e si impone 2-1 sul Rapperswil nell'andata dei play-in.

L'Ambrì si è preso un vantaggio importante nell’incontro d’andata della sfida di play-in col Rapperswil. Tra le mura di casa i biancoblù hanno infatti piegato 2-1 i Lakers.

Partiti forte con il gol di Pestoni dopo appena 2'14'', i leventinesi sono stati a poco a poco sopraffatti dal ritorno dei sangallesi che hanno pareggiato a inizio terzo periodo con Baragano (tiro deviato da DiDomenico).

Apparso un po' in difficoltà, l'Ambrì non ha comunque lesinato sulla voglia di vincere e al 54'18'' Heim ha letteralmente «spinto» il disco in porta per il gol della vittoria.