Luca Cereda e il suo Ambrì non sono riusciti a ritrovare la vittoria. KEYSTONE

L'Ambrì ha ricominciato il campionato come l'aveva finito prima della pausa per la Nazionale, ovvero con una sconfitta.

I biancoblù hanno incassato il quinto ko consecutivo, e l'ottavo nelle ultime nove partite, perdendo per 4-2 sul ghiaccio dell'Ajoie.

Con Juvonen tra i pali e Maillet in sovrannumero, l'HCAP ha chiuso il primo tempo sotto 2-1 per via dei gol di Turkulainen (in cinque contro quattro), al quale ha momentaneamente risposto Landry, e Devos.

Nel periodo centrale Virtanen ha trovato il 3-2 dopo il punto dell'ex Nattinen, reti entrambe cadute in powerplay. Devos ha però chiuso i conti al 58'07".

