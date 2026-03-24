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National League L'Ambrì conquista il break sconfiggendo 6-3 l'Ajoie

Swisstxt

24.3.2026 - 22:39

I biancoblù festeggiano la vittoria della gara-2 contro l'Ajoie.
I biancoblù festeggiano la vittoria della gara-2 contro l'Ajoie.
KEYSTONE

L’Ambrì ha conquistato l’importante break che gli consente di avvicinarsi alla salvezza sconfiggendo per 6-3 l’Ajoie in gara-2 dei playout.

SwissTXT

24.03.2026, 22:39

24.03.2026, 22:42

Il protagonista della sfida è stato il giovane Borradori, autore di una doppietta nel periodo centrale.

I biancoblù hanno giocato una partita ordinata rischiando poco o nulla per 40', ma hanno poi subito la reazione dei giurassiani nel terzo tempo.

I leventinesi sono infatti andati alla seconda pausa sul 3-0, ma l'Ajoie ha poi riaperto la sfida portandosi sul 3-2. L'Ambrì ha però reagito con carattere e ha così difeso il vantaggio.

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