L’Ambrì ha conquistato l’importante break che gli consente di avvicinarsi alla salvezza sconfiggendo per 6-3 l’Ajoie in gara-2 dei playout.
Il protagonista della sfida è stato il giovane Borradori, autore di una doppietta nel periodo centrale.
I biancoblù hanno giocato una partita ordinata rischiando poco o nulla per 40', ma hanno poi subito la reazione dei giurassiani nel terzo tempo.
I leventinesi sono infatti andati alla seconda pausa sul 3-0, ma l'Ajoie ha poi riaperto la sfida portandosi sul 3-2. L'Ambrì ha però reagito con carattere e ha così difeso il vantaggio.