Non accenna a fermarsi il momento buio dell'Ambrì, che a Davos è incappato nella 6a sconfitta consecutiva. Vittoria, invece, per il Lugano.

Il portiere dell'Ambri Gilles Senn e Jesse Virtanen contro Brendan Lemieux, da sinistra a destra. KEYSTONE/Juergen Staiger

SwissTXT Swisstxt

I biancoblù sono stati battuti dai freschi vincitori della Spengler per 7-3.

La squadra di Landry ha tenuto testa ai leader di NL fino al periodo centrale, chiuso dai padroni di casa sul 3-1 in virtù della doppietta di Tambellini e del gol di Frehner. Mueller aveva trovato il provvisorio pareggio al 23'.

Nel terzo conclusivo i gialloblù hanno allungato in modo definitivo con Zadina e Asplund, prima dei sigilli di Heim, Lemieux, Bachmann (primo gol in biancoblù) e ancora Asplund.

Vittoria per il Lugano

Il Lugano invece ha fatto sua la sfida di alta classifica con il Friborgo, battuto per la 2a volta negli ultimi 7 scontri diretti, imponendosi per 3-2 davanti al proprio pubblico.

In una partita intensa e combattuta, a cui non ha partecipato Sgarbossa, i padroni di casa si sono portati in doppio vantaggio con Fazzini, che ha trovato in powerplay il 13o sigillo stagionale, e Sanford, arrivato a quota 11.

I punti di Kapla ancora nel primo tempo e Marchon al 36' hanno riequilibrato la contesa, ma Thuerkauf con una deviazione di pattino su conclusione del numero 17 ha siglato il gol partita.