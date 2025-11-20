Partita pirotecnica KEY

L'Ambrì si è (ri)scoperto una team testardo e capace di soffrire. Il Lugano ha subito un pesante 4 a 0 in casa contro il Friburgo.

Il 6-4 inflitto al Davos ne è la prova, i biancoblù hanno saputo portare a casa tre punti negli ultimi 4 minuti di match.

La carente percentuale realizzativa in powerplay ha subito uno sbalzo positivo nei primi 20’: merito delle marcature di Joly e di Pestoni.

Il Davos ha pareggiato con Kessler e Tambellini prima di trovare il primo (e unico) vantaggio di serata.

Tutto questo prima dell'ultimo pirotecnico terzo periodo, dove Zgraggen, Zwerger e Formenton hanno inflitto la prima sconfitta casalinga stagionale alla capolista.

Il Lugano s'inceppa in casa contro il Friborgo

Il Lugano era chiamato a dare continuità a quanto di buono fatto contro il Bienne per tentare l’assalto al terzo posto in classifica, ma contro il Friborgo è arrivata una sconfitta per 4-0.

Nella serata che ha visto Fazzini essere premiato per le sue 700 partite in NL, i ticinesi non sono riusciti a trovare il filo del discorso offensivo, restando fermi al settimo posto con 40 punti.

Dopo i primi 10 minuti di marca bianconera, i burgundi hanno preso in mano le redini della partita facendo la voce grossa, trovando la via del gol per ben quattro volte nell'arco della serata (Bertschy, Rose, Sprunger, Sorensen).