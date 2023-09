Laurent Dauphin. Keystone

Due su due per l'Ambrì in questo avvio di stagione. Il Lugano invece ha subito rialzato la testa dopo il ko subito in casa all’esordio contro il Bienne tornando da Friborgo con tre punti grazie alla vittoria per 5-2.

Dopo l'esordio vittorioso con il Rapperswil, i biancoblù hanno superato in trasferta il Kloten per 5-1 balzando in vetta alla classifica insieme al Bienne.

Durante i primi 20' Grassi e compagni hanno lasciato l’iniziativa ai padroni di casa, passati in vantaggio con Ramel su pasticcio di Juvonen in disimpegno.

Una penalità sul conto di Nodari al 28' ha però tolto dal guscio i leventinesi capaci di colpire in 1'15» con Buergler sul rigore, Virtanen in 5c4 e Dauphin. Di Spacek al 39' e Lilja al 53' le altre due reti di serata.

Vittoria per il Lugano a Friborgo

Con Schlegel tra i pali al posto di Koskinen, i bianconeri hanno offerto una prestazione solida e convincente, basata anche su un powerplay concreto.

In svantaggio alla fine del primo tempo, gli ospiti hanno ribaltato la sfida sfruttando 5' di powerplay a cavallo del 25' con Thuerkauf e Arcobello.

Dopo aver subito il pareggio al 54', al 57' Carr ha finalizzato uno splendido coast to coast, con Granlund e Thuerkauf in gol negli ultimi 2'.

Thürkauf. Keystone

Swisstxt