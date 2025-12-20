Grigionesi vincenti prima della pausa. Keystone

Serata amara per le ticinesi: il Lugano sfiora l'impresa a Davos, l'Ambrì crolla a Losanna e perde terreno in classifica.

SwissTXT Swisstxt

Rispetto ai due precedenti stagionali la sostanza non è cambiata, ma il Lugano è andato sicuramente più vicino al colpaccio di quanto non avesse fatto finora con il Davos.

Alla fine la rimonta è rimasta incompiuta: piegato per 5-4, l'HCL scende in quinta piazza.

Orfani di Simion, ammalato, gli ospiti si sono portati avanti per primi grazie a Fazzini, ma la penalità di partita comminata a Carrick ha complicato le cose, causando due reti grigionesi.

Dopo il 2-2 di Sgarbossa, i padroni di casa hanno preso il largo, subendo però una reazione che si è fermata ai gol di Bertaggia e Canonica.

Il Losanna non sa più perdere. Keystone

Ambrì KO a Losanna

Nemmeno l'Ambrì è riuscito a intralciare un Losanna che continua a girare a mille, e che grazie al 5-1 casalingo ha allungato a 7 la striscia di vittorie filate.

Molto meno pungenti rispetto alla vigilia, i biancoblù hanno confermato di soffrire la solidità dei vodesi, bucati solo 2 volte in 3 duelli.

Perfettamente in partita fino al 30', i leventinesi hanno incassato un duro colpo poco dopo, con l'uno-due Oksanen-Riat che ha portato lo score sul 3-0. E la seconda rete stagionale di De Luca è stata solamente un fuoco di paglia.

Il terzo ko di fila fa scivolare gli uomini di Landry fuori dalla top 10.