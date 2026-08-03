Sono forse pochi i tifosi biancoblù che si ricorderanno di Dominic Forget, transitato in Leventina tramite licenza B per dar manforte alla squadra nelle fasi conclusive delle annate 2012-13 e 2014-15.

Ora, 11 anni più tardi, sarà la volta del figlio Jordan.

L’Ambrì ha infatti deciso di scommettere sull’attaccante svizzero-canadese, ingaggiandolo fino al 2028.

Formatosi nelle giovanili del Losanna e poi in QMJHL, dove negli ultimi tre campionati ha racimolato 57 punti complessivi, il 22enne ha altresì preso parte ai Mondiali U18 del 2024 con la casacca rossocrociata.