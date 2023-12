L'Ambrì rinnova con 3 giocatori importanti

Conferme importanti KEY

Con un video di Natale, l’Ambrì ha voluto fare un regalo ai suoi tifosi, annunciando i rinnovi di Rocco Pezzullo, André Heim e Dominic Zwerger.

Il difensore ticinese resterà in biancoblù fino al 2028, il centro ex Berna fino al 2027 e l’attaccante austriaco con licenza svizzera fino al 2026.

Pezzullo, classe 2001, si è ritagliato uno spazio importante nel corso dell’attuale annata in maglia biancoblù, vestita in totale in 110 occasioni (2 gol e 7 assist).

Heim, il cui precedente accordo andava a scadenza nel 2025, ha disputato 118 partite con i leventinesi (29 gol e 42 assist).

In sette stagioni Zwerger ha invece collezionato 334 presenze (77 gol e 146 assist).

