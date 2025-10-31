  1. Clienti privati
National League Rimonta biancoblù ad Ajoie: l'Ambrì si impone 5-4 nel finale

Swisstxt

31.10.2025 - 22:34

Biancoblù vittoriosi in rimonta.
Keystone
Keystone

L'Ambrì reagisce dopo due ko e batte l'Ajoie 5-4 in rimonta grazie a un gol decisivo di Manix Landry nel finale.

SwissTXT

31.10.2025, 22:34

Reduce da due sconfitte consecutive, l'Ambrì ha ritrovato la vittoria imponendosi 5-4 in rimonta sul ghiaccio dell'Ajoie ultimo in classifica.

Ritrovati Formenton e Zgraggen, e con Virtanen e Zaccheo Dotti regolarmente in pista, i leventinesi hanno chiuso il primo tempo sotto 3-1, con Joly a realizzare l'unica segnatura biancoblù.

A inizio periodo centrale Heim e Formenton hanno portato rapidamente il risultato in parità, prima che ancora Joly rispondesse al nuovo vantaggio giurassiano firmato Nattinen.

Decisivo è allora stato il gol in powerplay di Manix Landry al 59'36".

