Hockey L'Ambrì si allena al completo dopo la pausa dedicata alle Nazionali

Swisstxt

18.12.2025 - 13:59

Eric Landry
Eric Landry
KEY

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, l'Ambrì è pronto a tornare sul ghiaccio in National League, affrontando nell'ordine Friborgo, Losanna e Ajoie prima di Natale.

SwissTXT

18.12.2025, 13:59

18.12.2025, 14:19

Alla vigilia della partita casalinga contro i burgundi, Landry può contare su una squadra al completo e ha optato per qualche cambiamento nelle linee, portando Formenton al fianco di M.Landry e Joly.

L'unico terzetto confermato è stato quello di Zwerger, Tierney e DiDomenico, il che lascia presagire che Cajkovsky sarà ancora in sovrannumero.

A giocarsi il posto per fungere da 13o attaccante saranno Pestoni e Kostner.

