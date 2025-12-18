Eric Landry KEY

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, l'Ambrì è pronto a tornare sul ghiaccio in National League, affrontando nell'ordine Friborgo, Losanna e Ajoie prima di Natale.

Alla vigilia della partita casalinga contro i burgundi, Landry può contare su una squadra al completo e ha optato per qualche cambiamento nelle linee, portando Formenton al fianco di M.Landry e Joly.

L'unico terzetto confermato è stato quello di Zwerger, Tierney e DiDomenico, il che lascia presagire che Cajkovsky sarà ancora in sovrannumero.

A giocarsi il posto per fungere da 13o attaccante saranno Pestoni e Kostner.