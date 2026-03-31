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Hockey L'Ambrì vince anche gara-4 e si guadagna le vacanze

Swisstxt

31.3.2026 - 22:30

Formenton
Formenton
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L'Ambrì ha finalmente chiuso la sua tribolata stagione imponendosi anche in gara-4 dei playout sull'Ajoie.

SwissTXT

31.03.2026, 22:30

31.03.2026, 22:31

A Porrentruy i biancoblù si sono imposti per 3-0 grazie al termine di una sfida rimasta comunque in bilico nel punteggio fino agli ultimi minuti.

Dopo un gol annullato a Hazen al 2' in seguito al coach's challenge dei leventinesi, Formenton ha portato avanti gli ospiti al 9' finalizzando un contropiede imbastito da Joly.

Lo stesso top scorer dei ticinesi ha messo la parola fine alla contesa e alla serie con una doppietta negli ultimi 3' di gioco.

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