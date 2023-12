Mischkulnig lascia a fine anno. Keystone

Dopo soli otto mesi, John Mischkulnig lascerà il ruolo di CEO dell’Ambrì.

Il comunicato della società

L’HCAP comunica che – a seguito di divergenze sull’impostazione della strategia e dell’organizzazione operativa del Gruppo – il rapporto di lavoro che legava la società al suo CEO John Mischkulnig è stato sciolto di comune accordo, con effetto a fine anno.

In attesa della designazione di un nuovo CEO, il coordinamento della direzione di Gruppo è stato assunto ad interim dal CFO Diego Fiorentini, sotto la diretta supervisione del presidente e del vicepresidente HCAP, Filippo Lombardi e Massimo Frigerio.

Al tempo stesso la signora Francesca Zanetti viene promossa quale Direttrice delle risorse umane, integrando la direzione del Gruppo. Il DS Paolo Duca assume dal canto suo le funzioni di rappresentanza dell’HCAP verso gli altri club di hockey e negli organi sportivi federativi e nazionali.

La società ringrazia John per il suo dinamismo e per le molte proposte innovative apportate. John resterà a disposizione della società in funzione di consulente esterno con un mandato ad hoc.

