Tierney autore del 4-2 Ti-Press

Un Ambrì solido e incisivo ha battuto il Ginevra e ha superato in un sol colpo Bienne e Langnau per issarsi al nono posto in classifica.

Trascinati dagli stranieri e sorretti da Wuethrich i biancoblù si sono imposti 5-2.

I leventinesi hanno aggredito la partita chiudendo il primo tempo 3-0 in virtù delle reti di Joly, Virtanen e Mueller, mentre nel periodo centrale hanno gestito con maturità il vantaggio.

Gli ospiti hanno accorciato con Puljujarvi e Miranda nel giro di 42" in avvio di terzo tempo, ma prontamente Tierney ha firmato il 4-2.

Nel finale il gol a porta vuota di M.Landry.