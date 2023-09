Virtanen KEY

L'Ambrì è tornato a sorridere dopo due sconfitte consecutive andando ad espugnare Langnau.

I biancoblù si sono imposti per 3-2 all'overtime grazie a Virtanen, in gol al 60'16» su rigore. Dopo un primo terzo equilibrato e senza reti, i leventinesi sono andati in svantaggio al 36'52» dall'ex di turno Rohrbach. Al 47'04» Eggenberger ha trovato il punto del pareggio mentre Virtanen ha siglato in powerplay al 54'45» il 2-1. Nel finale i padroni di casa hanno cercato il pareggio con l'uomo in più, trovandolo a 5"4 dalla sirena con Malone e mandando tutti al supplementare.

Swisstxt