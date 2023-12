Ambrì KEY

L'Ambrì è tornato a riassaporare il gusto del successo.

Dopo cinque sconfitte consecutive, i leventinesi hanno ritrovato i tre punti battendo l'Ajoie per 3-1 e agganciando così il Langnau in classifica a 41, a meno tre dal Lugano. Ritrovato Heed e con Juvonen a difendere la gabbia, i biancoblù hanno trovato la prima rete grazie a Landry e poi il raddoppio con Virtanen prima che i giurassaini dimezzassero lo scarto con Audette al 18'23». Negli ultimi 20' piuttosto difficoltosi ha trovato la via del gol pure Zwerger a porta vuota, gol che ha messo il punto finale a un incontro acceso.

Swisstxt