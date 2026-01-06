  1. Clienti privati
Hockey L'Ambrì torna alla vittoria contro lo Zugo. Primo shutout stagionale per Wuetrich

Swisstxt

6.1.2026 - 22:11

Dopo sei sconfitte consecutive l'Ambrì è finalmente tornato alla vittoria grazie al secco 4-0 con cui ha superato lo Zugo.

Ambrì, immagine d'archivio.
Ambrì, immagine d'archivio.
Ti-Press

SwissTXT

06.01.2026, 22:11

06.01.2026, 22:15

I biancoblù, in rete con Joly, Zwerger, M. Landry e Formenton, si riportano così a -6 dalla zona play-in.

Scesi in pista con le linee offensive ancora rimescolate i leventinesi si sono resi protagonisti di una buona prova, ma comunque molto imprecisa, approfittando di uno Zugo sottotono.

Dopo aver sbloccato il risultato trasformando un rigore, i ticinesi sono stati sorretti da un ancora ottimo P. Wuetrich, al primo shutout stagionale, e hanno poi dilagato nel finale.

