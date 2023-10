Formenton in gol Keystone

ha battuto lo Zugo 3-2, tornando al successo pieno anche in trasferta come non succedeva dal 16 settembre, ovvero dal 5-1 al Kloten del 2o turno.

Un Ambrì ordinato e finalmente costante sui 60’ Con Conz in porta e il rientrante Isacco Dotti per l'infortunato Terraneo, Cereda ha riproposto De Luca tra Formenton e Zwerger. I biancoblù sono partiti forte andando alla prima pausa sul 2-0 con i gol del canadese e di Heim. Colpiti da Simion in avvio di 2o periodo, i leventinesi hanno riallungato con De Luca ed hanno difeso con ordine nella seconda metà di gara, anche dopo la 2a rete di serata del ticinese.

