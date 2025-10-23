  1. Clienti privati
Hockey L'Ambrì vuole ritrovare serenità in casa contro il Ginevra

Swisstxt

23.10.2025 - 15:06

Agli ordini di Landry
Agli ordini di Landry
rsi.ch

Cancellare la brutta prestazione con il Berna e cancellare anche i fischi che sono piovuti dalle tribune della Gottardo Arena.

SwissTXT

23.10.2025, 15:06

23.10.2025, 15:16

Con questo spirito l'Ambrì cercherà di rialzare la testa, sempre in casa, venerdì contro il Ginevra.

«Credo che siano state due settimane di alti e bassi, nelle quali abbiamo consumato tante energie mentali – ha spiegato Eric Landry – Se ogni giocatore dà il 2% in meno, alla fine lo paghi. Ma ci siamo allenati bene, Pauli è tornato e siamo pronti per il prossimo match».

Non ancora al 100%, Formenton sembra destinato alla tribuna, mentre in attacco sono state modificate le linee.

