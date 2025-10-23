Agli ordini di Landry rsi.ch

Cancellare la brutta prestazione con il Berna e cancellare anche i fischi che sono piovuti dalle tribune della Gottardo Arena.

Con questo spirito l'Ambrì cercherà di rialzare la testa, sempre in casa, venerdì contro il Ginevra.

«Credo che siano state due settimane di alti e bassi, nelle quali abbiamo consumato tante energie mentali – ha spiegato Eric Landry – Se ogni giocatore dà il 2% in meno, alla fine lo paghi. Ma ci siamo allenati bene, Pauli è tornato e siamo pronti per il prossimo match».

Non ancora al 100%, Formenton sembra destinato alla tribuna, mentre in attacco sono state modificate le linee.